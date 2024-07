Giron: Villaraboud et ses 350 habitants accueilleront 30'000 visiteurs

1

Teysachaux: la buvette d'Incrota en mains de nouveaux tenanciers

Elle était musicienne professionnelle et professeure au conservatoire. Lui était ébéniste et patron d’une entreprise d’une vingtaine d’employés. Depuis mai, Martine Grandjean et Stéphane Defferrard ont repris la buvette d’Incrota, sur les pentes de Teysachaux. Rencontre.

CHRISTOPHE DUTOIT

ALPAGE. L…