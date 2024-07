Henri Ducrest

PONT

Henri naît le 16 août 1930 à Pont, dans le foyer d’Antoine et Laurette Ducrest. Il est le dernier d’une fratrie de trois garçons.

En 1918, ses parents ouvrent le premier bureau de poste à Pont. Malheureusement, son papa décède lorsqu’il a 5 ans. Dès qu’il a l’âge de travailler, avec ses deux frères, il aide sa maman à l’office et aux activités de la ferme. Le 1er septembre 1956, Henri devient officiellement buraliste et facteur de Pont. Quelques jours plus tard, il se marie avec Andréa, qu’il a rencontrée à St-Martin. De cette union naissent trois filles et un garçon qui leur donneront neuf petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants.

En 1989, Henri et Andréa sont victimes d’un cambriolage au bureau de poste. Cet événement traumatisant va marquer leurs esprits. Le 1er mai 1991, ils…