Histoire de bâtiment: les multiples vies du Repos alpestre, à Villars-sous-Mont

Histoire de bâtiments (2/4)

PAR VALENTIN CASTELLA

Certaines vieilles enseignes intriguent. Qu’est-ce qu’elles racontent du lieu et des gens qui les fréquentaient à l’époque? La série «Histoire de bâtiments» s’intéresse à ces énigmatiques inscriptions.

VILLARS-SOUS-MONT. Souvent, on imagine des choses en observant des bâtiments. Avec sa machine à remonter le temps imaginaire, on s’immisce dans un monde qui n’est plus, à l’exception de l’ultime témoin: la bâtisse en question.

Alors, lorsqu’on passe devant une belle maison typée XIXe siècle à Villars-sous-Mont sur laquelle il est inscrit «Repos alpestre», on enfile son bonnet et on fonce tout schuss dans la direction du tourisme d’antan. Pourquoi pas un ancien hôtel trônant au bord d’une route pas encore goudronnée et accueillant des…