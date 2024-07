Hymne à la sincérité de l’artiste Paul Hogg

Dans son dernier numéro, Pro Fribourg met à l’honneur un nouveau peintre fribourgeois.

JOANNE ROSSAT

PUBLICATION. Difficile à croire en admirant son œuvre que Paul Hogg (1892-1985) a vécu deux conflits mondiaux majeurs. Alors qu’il accueille des réfugiés fuyant la France occupée et tremble non loin des bombardements, ses tableaux sont «des hymnes à la paix et à la félicité», révèle la dernière publication de Pro Fribourg. Ce «peintre de la lumière» insuffle aux Préalpes fribourgeoises et aux paysages provençaux une «sensibilité exacte et judicieuse». Il semble donc naturel pour l’association de lui consacrer son récent numéro. Intitulée Un Fribourgeois, peintre de la Méditerranée, cette publication complète le travail de valorisation d’artistes fribourgeois.

Né à Herisau, mais d’origine…