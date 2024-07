née Richard

VUIPPENS

Figure incontournable dans le milieu de l’accordéon, Jeannette Delacombaz a quitté ce monde dans la soirée du 19 juin.

Son cœur fatigué l’a lâchée. La tuberculose qui l’avait frappée à 12 ans, la privant d’un poumon et l’obligeant à suivre neuf mois de cure en sanatorium à Saanen, l’avait déjà bien fragilisée.

Jeannette voit le jour à Tramelan le 25 février 1938, village du Jura bernois où elle suit sa scolarité et fait son apprentissage d’employée de commerce. Elle y découvre très vite les joies de la musique et de l’accordéon, instrument qui lui permet de se distinguer très tôt dans le club de son cœur. Cette passion, elle la partagera avec son frère et sa sœur.

C’est à la pension de ses parents qu’elle fait connaissance du Gruérien Henri Delacombaz, avec qui elle…