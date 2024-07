ATTALENS

Jeannette Repond-Dévaud est décédée le 17 juillet au Home du Châtelet, à Attalens. Un dernier hommage lui a été rendu le 20 juillet en l’église d’Attalens.

Née le 25 juin 1940 à Attalens, Jeanne était la benjamine d’une fratrie de quatre enfants. Elle a été accueillie par trois frères: Francis, Marcel et Roger, tous décédés aujourd’hui. Elle vécut ses premières années à la ferme des Buchiers avant que la famille ne déménage à Corcelles (Attalens), où elle habita durant quelques années. Elle retourna ensuite vivre à la ferme avec son frère Roger et son épouse, un peu plus tard avec Carmen et Josy, filles de son frère Francis qui furent pour elle comme des petites sœurs.

Une fois sa scolarité terminée, elle aida à la ferme, avant de rejoindre l’atelier de couture à Attalens. La…