La baignade est à nouveau autorisée à la presqu’île de Morlon

A la suite de la rupture d’une conduite, la commune de Morlon avait annoncé début juillet l’interdiction de se baigner à la presqu’île. Ceci en raison de la possibilité que des eaux usées se déversent dans le lac via le ruisseau des Larrets. Via l’application i-Gruyère, la commune a annoncé que la baignade était à nouveau autorisée à compter de ce lundi. «Une conduite provisoire a pu être mise en place et la station de pompage est à nouveau fonctionnelle», confirme le syndic Pascal Lauber. De nouvelles canalisations seront posées d’ici quelques mois. Elodie Fessler