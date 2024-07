La fête terminée plus tôt que prévu à la Braderie de Romont

BRADERIE DE ROMONT. Il a fallu prendre une décision. Finalement, en concertation avec la préfecture et les pompiers, le coup de sifflet final de la 31e édition de la Braderie de Romont a été donné samedi à 20 h, et non au milieu de la nuit comme prévu initialement. La raison? Les menaces d’orage et de tempête qui planaient sur la manifestation. «Une cellule de crise a été mise en place et nous avons choisi cette option pour des raisons de sécurité, explique le président, Grégoire Piccot. J’avoue que cela nous a fait mal au cœur de renvoyer tout le monde à la maison à 20 h, alors que la tempête n’avait finalement pas sévi. Mais une décision avait été prise et nous ne pouvions pas revenir dessus.»

