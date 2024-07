La finale Espagne-Angleterre vue de la Gruyère

La finale de l’Euro se joue ce dimanche soir à Berlin. Le favori espagnol affronte l’Angleterre. Représentants de ces deux pays, les footballeurs gruériens Thomas Alonso et Alex Chappel préfacent le choc.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. L’Espagne n’avait plus rencontré l’Angleterre dans un tournoi majeur depuis son revers en quart de l’Euro 1996. Près de 30 ans plus tard, les deux nations se retrouvent en finale de cette compétition, ce dimanche à l’Olympiastadion, à Berlin. Si la Roja guidée par Luis de la Fuente est donnée favorite, les Three Lions ont trois fois prouvé dans la phase éliminatoire qu’ils étaient capables de renverser des situations critiques.

Deux footballeurs gruériens à fond derrière leur patrie lancent les hostilités. Fraîchement transféré en 1re ligue à Monthey, le Sâlois…