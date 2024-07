La presqu’île de Morlon reprend des airs de Club Med

La presqu’île se prépare à se recouvrir de sable. Vendredi, la nouvelle édition de Holiday at Morlon beach débarque pour neuf jours d’activités et de concerts. En 2022, 8000 à 10 000 personnes avaient afflué.

ANGIE DAFFLON

ÉTÉ. Les visseuses tournent, les marteaux frappent. Plusieurs cabanons sont déjà debout et des bénévoles s’affairent, en ce dimanche après-midi, autour de la tonnelle qui prend gentiment forme. «Là, il faut imaginer que vous marchez dans le sable!» lance Fanny Barras, coprésidente du comité d’organisation de Holiday at Morlon beach. Du 26 juillet au 3 août, la presqu’île de Morlon prendra une fois de plus des airs de Club Med.

Cette année, un nouveau comité est aux commandes, formé (à une exception près) de membres de la jeunesse du village âgés de 19 à 28 ans. Un peu…