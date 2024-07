Le festival itinérant Cycloton sèmera sa musique et sa spontanéité dans le canton de Fribourg

Le Cycloton revient pour une deuxième édition. Ce groupe d’artistes pédale à travers la Suisse pour amener musique, durabilité et spontanéité.

MANIFESTATION. Festival itinérant, écologique et intergénérationnel, le Cycloton sillonnera cinq cantons du 12 au 27 juillet. Après le succès de leur première édition en 2019, les organisateurs remontent en selle. Le temps de charger les instruments sur leurs deux-roues et l’équipe pédalera au départ de Genève pour investir buvettes, fermes et espaces socioculturels.

«Le but, c’est d’apporter la culture là où les gens n’y ont pas forcément accès», explique le Vaulruzien Pierre Berset, ingénieur du son et musicien sur la tournée. Ils seront au minimum cinq présents en permanence, rejoints par des bénévoles sur certaines étapes. «On est tous ensemble,…