Le handpan, cet instrument au succès récent qui «touche l’âme»

PRENDRE LE TEMPS DE LA DOUCEUR. Traiter l’actualité n’est pas toujours drôle. D’aucuns accusent même les journaux de participer au climat anxiogène qui règne dans nos sociétés. Alors profitons de l’été pour aborder des sujets apaisants et réconfortants. Dans ce deuxième volet de la série «Un peu de douceur», partons à la découverte du handpan, un instrument aux sonorités envoûtantes. Offerte en prime, «La minute du psy» explique pourquoi certaines activités nous font tant de bien et pourquoi notre esprit y est sensible.

Inventé en Suisse il y a vingt-quatre ans, le handpan a la réputation de faire du bien à celui qui en joue et à celui qui l’écoute. Rencontre avec le Tourain Sébastien Petitpierre, qui a ouvert une école dédiée à cet instrument atypique et de plus en plus en…