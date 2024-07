Le Women’s MTB Festival aura une troisième édition

LA BERRA. Les femmes vététistes se sont réunies samedi, à La Berra, à l’occasion de la 2e édition du Women’s MTB Festival. A l’heure où les hommes sont encore nombreux dans cette discipline, l’organisatrice Denise Ruiz tenait à donner l’occasion aux femmes de se retrouver pour partager leur passion. «La journée s’est super bien passée», sourit-elle. La météo y est certainement pour quelque chose, même si elle a peutêtre incité quelques participantes potentielles à aller pédaler ailleurs. «Nous attendions en effet un petit peu plus de monde, mais il y avait tout de même entre 20 et 30 personnes.» La place de fête et le DJ set de Nessa la Rose ont toutefois rencontré un franc succès, d’après Denise Ruiz, qui compte bien organiser une troisième édition. AD