Les Georges: une 10e édition à 21 000 spectateurs

LES GEORGES. Pas moins de 21 000 personnes ont assisté à la 10e édition des Georges, du 15 au 20 juillet. Le bilan est jugé «positif» par les organisateurs du festival fribourgeois, qui signalent un record: la soirée du mardi, qui a vu la Lyonnaise Pomme monter sur scène, «affichait complet déjà une semaine avant l’ouverture des portes». Autres temps forts relevés dans le communiqué: la création du duo local Crème solaire, la venue des rappeurs Bu$hi et Mairo qui ont attiré «un public plus jeune», ainsi que la soirée gratuite du jeudi enflammée par Ciao Kennedy et Maraboutage. Sans oublier la prestation des DJ neuchâtelois Psycho Weazel et le concert «très attendu» du groupe anglais Archive.

La semaine était également animée par des actions culturelles. Parmi elles, le «spectacle clownesque» des Diptik organisé pour la journée des familles, mercredi. S’y est ajouté un projet de médiation culturelle, qui a «une fois encore prôné la coveillance avec une recherche de témoignage d’expériences de bienveillance en milieu festif».

Rendez-vous du 14 au 19 juillet 2025

Les dix actions anniversaires ont elles aussi réjoui les organisateurs, qui «retiendront notamment le blind test/ karaoké live proposé par le groupe punk fribourgeois Jean-Michel», ainsi que la master class de Flavien Berger. Un documentaire sur les dix ans du festival est attendu à la rentrée. En attendant, Les Georges donnent déjà rendez-vous pour leur 11e édition, du 14 au 19 juillet 2025. AD