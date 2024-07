Les sons de l'été: le doux murmure de la piscine publique

Cet été, La Gruyère évoque les sons ou les bruits de cette saison particulière. Dans ce deuxième épisode, plutôt un mélange des deux qui invite, aux abords des piscines, le baigneur à somnoler sur son linge.

YANN GUERCHANIK

SÉRIE. Le bruit nous empêche de dormir, d’habitude. Pour roupiller bien, on recherche le bunker. A défaut, d’épaisses boules Quies. Une histoire d’attention en mal de relâchement et de cours de méditation suivis qu’à moitié.

Les siestes les plus réparatrices, les plus magistrales, les plus satisfaisantes de notre vie, c’est pourtant à la piscine publique qu’on les a faites. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais quand les variables sonores s’alignent, la magie opère.

On ne sait pas bien comment. Sans doute une affaire de filtre. Le tumulte alentour passe au travers d’un…