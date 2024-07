Les trois petits rires de la camomille

Je pose mon oreille...

… sur le nez jaune d’une camomille. Je m’attends à entendre la respiration de la fleur, mais ce sont trois petits rires qui effleurent mon ouïe. Un nez jaune est-il plus déluré qu’un nez rouge?

Ce jour à vélo me conduit un peu partout, je tente d’échapper aux ondées. J’avance entre la limite triangulaire des districts de la Glâne, la Veveyse et la Gruyère. Je tournicote dans la région de Grattavache et me rabats vers La Joux en voyant arriver les rideaux de pluie. Ils sont blancs cette année et si locaux qu’il est presque possible de les anticiper. Plus besoin de voyager jusqu’en Normandie pour s’initier aux caprices des crachins.

Depuis que j’ai écrit un article sur les marguerites, je sens des colères de camomille me remonter le long des pantalons quand je me…