Mathilde Gremaud en vedette à La Berra

RÉCEPTION OFFICIELLE. Plusieurs centaines de Rochois d’ici et d’ailleurs, ainsi qu’une myriade de fans de tous âges, ont rendu un hommage bon enfant, samedi à l’arrivée du télémixte de La Berra, à la championne de ski freestyle Mathilde Gremaud. La médaillée olympique de 24 ans, qui a mis les skis pour la première fois à l’âge de 2 ans sur les pistes de son village natal, a exhibé les trois Globes de cristal qu’elle a remportés cette saison en big air, en slopestyle et, surtout, pour le classement général de la discipline. Jamais avare d’un petit mot gentil ni d’un autographe, Mathilde Gremaud est «un modèle et une fierté pour le village de La Roche», avoue le syndic Bertrand Gaillard, désormais habitué à faire l’éloge de sa concitoyenne. Visiblement aux anges, la skieuse s’est prêtée au…