Musique-Montagne en concert à Bulle

CHŒUR. Le chœur Musique-Montagne se produira vendredi à 19 h 30 en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, à l’issue de la 32e édition de son stage. Comme chaque année, ce dernier rassemble des choristes amateurs venus de toute l’Europe et se déroule sur deux semaines aux Diablerets. Les stagiaires partagent leur temps entre le perfectionnement de leur technique vocale, le travail sur des œuvres, et des randonnées. Christophe Gesseney, «à la fois chef de chœur et passionné de montagne, qui a voulu allier ses deux passions», est à l’origine du projet, souligne un communiqué.

Durant leur dernier concert à Bulle, après les Diablerets et Lausanne, les stagiaires interpréteront trois chants. Ils seront dirigés par Christophe Gesseney pour le Requiem en do mineur de Luigi Cherubini. Pour la…