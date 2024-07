Nouveau directeur pour la Concordia

MUSIQUE. Le Corps de musique officiel de la ville de Fribourg a nommé mardi Stéphane Delley nouveau directeur. Cet ancien musicien et assistant de direction de La Concordia est riche de vingt-cinq ans d’expérience dans le domaine musical. Il succède à Jean-Claude Kolly, qui termine son engagement après plus de trente ans (La Gruyère du 30 janvier). Le nouveau directeur est diplômé de la Haute Ecole de musique du Conservatoire de Fribourg, où il a suivi une formation en trompette et direction. Il est aujourd’hui impliqué dans la formation des futurs directeurs et directrices de Fribourg et de Suisse au sein des cursus amateur et préprofessionnel. En mai 2025, il emmènera La Concordia à Bulle lors de la Fête cantonale des musiques. VMN