Nouveau président pour l’USPI Fribourg

IMMOBILIER. Jérôme Sallin est le nouveau président de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier Fribourg (USPI Fribourg). Il a été nommé par le comité à la suite de la démission de Gilberte Schär. Dans son communiqué, l’association souligne «les vastes connaissances de toutes les facettes du métier et le pragmatisme» de son nouveau président. Ce dernier est actif dans le domaine de l’immobilier depuis plus de trente ans et dirige l’entreprise Sallin Immobilier SA, active depuis plus de cinquante ans et basée à Fribourg. Jérôme Sallin souhaite faire face aux défis auxquels est confrontée la profession: «La transition énergétique, les normes de durabilité, la pénurie de logements et le vieillissement de la population.» VMN