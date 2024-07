Pays-d'Enhaut: tester le cimgo sur les pentes de la Videmanette à Rougemont

Dimanche 4 août dès 10h, le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut, la fondation Loisirs Pour Tous, les associations Capdenho et Différences Solidaires, proposent à tout un chacun de venir tester le cimgo sur les pentes de la station de la Videmanette à Rougemont. Ce petit kart tout-terrain permet aux personnes en situation de handicap de vivre des émotions fortes, comparables à celles recherchées par les vététistes. Une journée organisée en collaboration avec les remontées mécaniques, qui permettra à ces acteurs de visibiliser «leur projet d’accessibilité universelle, qui représente une occasion d’ouvrir les barrières, dans l’idée d’un tourisme inclusif», précisent-ils dans un communiqué.

Cet engin est le pendant estival du tandemski. Spécialement conçu pour des personnes à mobilité réduite, il provoque des sensations universelles de vitesse et d’adrénaline. «Les pilotes proposeront en toute sécurité, une balade tranquille ou une descente plus sportive pour les plus téméraires», expliquent les organisateurs. Les inscriptions sont obligatoires et se font via l’adresse: inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch ou par téléphone au 0848 110 888. Victoria Martin