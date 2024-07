Permis de construire délivré pour le centre de stockage interinstitutionnel

Le projet de centre de stockage interinstitutionnel cantonal (SIC) prévu à Givisiez, qui abritera une grande partie du patrimoine culturel fribourgeois, franchit une nouvelle étape. La préfète de la Sarine a annoncé ce vendredi par communiqué avoir délivré le permis de construire relatif au futur bâtiment. Mis à l’enquête du 27 octobre au 10 novembre 2023, il a suscité trois oppositions, dont une qui a été retirée en cours de procédure, explique la préfecture.

La réalisation du site nécessitera trois ans de travaux, d’équipement et de mise en conditions des locaux. Ceci pour accueillir les nombreux documents, archives et collections d’objets de tous types dans diverses conditions climatiques. Pour rappel, le coût de construction de l’ouvrage est estimé à 62,8 millions de francs, dont 56,7 millions pour la conception et réalisation, ainsi que 6,1 millions pour couvrir les risques du chantier et les imprévus. La population devra se prononcer sur ce projet au plus tôt en février prochain, lors d’une votation populaire. Elodie Fessler