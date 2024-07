Perturbations: Des bus remplaceront les trains autour de la gare de Fribourg

Si vous comptez voyager en train entre le 20 et le 29 juillet, il faudra être attentif aux horaires et aux changements. Dans le cadre des travaux de modernisation de la gare de Fribourg, plusieurs lignes seront remplacées par des bus. La plus importante perturbation concernera la ligne RE3 entre Bulle et Guin. Durant trois jours, elle sera remplacée par des bus directs entre le chef-lieu gruérien, Romont et Guin.

Le détail des perturbations sur le réseau géré par les TPF:

Entre le 20 et le 22 juillet : La ligne RE3 entre Bulle et Guin est remplacée par des bus.

: La ligne RE3 entre Bulle et Guin est remplacée par des bus. Les 20 et 21 juillet : Trafic interrompu entre Fribourg et Givisiez pour les lignes S20 et S21.

: Trafic interrompu entre Fribourg et Givisiez pour les lignes S20 et S21. Le 22 juillet : La ligne S20 est supprimée entre Villars-sur-Glâne et Givisiez. Les voyageurs devront changer de bus à Fribourg.

: La ligne S20 est supprimée entre Villars-sur-Glâne et Givisiez. Les voyageurs devront changer de bus à Fribourg. Le 22 juillet : La ligne S21 entre Fribourg et Givisiez est coupée. Service de bus mis en place.

: La ligne S21 entre Fribourg et Givisiez est coupée. Service de bus mis en place. Les nuits du 23-24 et 25-26 juillet : De 21h15 à 4h35, des bus roulent à la place des trains entre Fribourg et Givisiez.

: De 21h15 à 4h35, des bus roulent à la place des trains entre Fribourg et Givisiez. La nuit du 28 au 29 juillet: Entre 22h10 et 4h30, aucun train entre Morat et Sugiez à cause de travaux d’entretien.

Les TPF rendent attentifs au fait que les départs des bus sont anticipés. Les voyageurs doivent donc bien faire attention aux horaires avant leurs déplacements. Patrick Biolley