Que sont-ils devenus ? Le photographe Jean-Luc Cramatte

Cet été, La Gruyère retrouve six personnalités qui ont fait l’actualité en leur temps et dont on entend moins parler aujourd’hui. Premier épisode avec le photographe Jean-Luc Cramatte, jeune retraité «exilé» à Monthey, où il écoute désormais les oiseaux chanter.

CHRISTOPHE DUTOIT

«Ici, mon étiquette “photographe” a disparu. Je suis plutôt connu comme l’homme qui écoute le chant des oiseaux.» Ici, pour Jean-Luc Cramatte, c’est désormais Monthey, où il est installé depuis une petite dizaine d’années avec Chantal, sa nouvelle compagne.

Bientôt officiellement à la retraite, il a toujours «le ciboulot qui fume en permanence», avoue-t-il sur la terrasse du Vieux Manoir, à Choëx. L’homme n’a rien perdu de son franc-parler. «C’est vrai, j’essaie de ne pas me faire chier.» D’ailleurs, ne vient-il…