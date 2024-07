Records menacés à Bouleyres

ATHLÉTISME. Comme chaque année, le 100 mètres fera figure de point d’orgue du Meeting de la Gruyère ce samedi au stade de Bouleyres. «Notre stade est réputé pour le sprint et les athlètes savent que la piste est rapide», confirme Benoît Fragnière. Les finales sur la ligne droite auront lieu dès 14 h. «Ça va gicler!» prévient l’organisateur.

«Une jolie affiche»

Parmi les têtes d’affiche figurent notamment l’Allemand Yannick Wolf (record à 10”08) et l’Australien Jacob Despard (10”15). «Le record du stade de Silvan Wicki en 10”11 pourrait tomber.» Ce d’autant plus que le duo sera suivi de près par le récent champion de Suisse – et médaillé de bronze continental sur 200 m – William Reais (10”26).

Côté féminin, la Vaudoise Léonie Pointet affiche la meilleure référence en 10”30 à égalité avec…