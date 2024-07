Rose-Marie Savoy-Grandjean

ATTALENS

Rose-Marie a quitté paisiblement ce monde, après de grandes souffrances dues à sa maladie supportée avec courage. Elle était dans sa 84e année.

Née à Granges (Veveyse) dans le foyer de Germaine et Marcel Grandjean, alors régent du village, elle était l’aînée de huit enfants, trois filles et cinq garçons dont Dominique, né avec un handicap, et pour qui elle s’est toujours et énormément dévouée.

Après l’école primaire, elle fréquenta l’Institut Saint-François de Sales, à Châtel-Saint-Denis. Le début de sa vie professionnelle a commencé par la maison André & Cie, à Lausanne, puis chez Nestlé, à Vevey, où son travail consistait à rassembler des données sur cartes perforées. Ce savoirfaire lui permit ensuite de travailler à domicile pour le Bureau Monnard Ingénieur. Après avoir…