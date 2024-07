Solutions et difficultés

ÉCOLE. La fréquentation de l’enseignement religieux confessionnel (ERC) est relativement faible, constatent les députés Savio Michellod (plr, Granges) et Pierre Vial (ps, Progens). Ils ont donc déposé une motion pour sortir ces cours de l’horaire hebdomadaire. Ils estiment que trop d’élèves en sont dispensés et suivent une heure d’étude ou un cours d’éthique et culture religieuse, qui serait plus utile dans d’autres domaines.

Dans sa réponse, le Conseil d’Etat leur rappelle que la Constitution cantonale garantit le droit des Eglises et communautés religieuses à dispenser un enseignement religieux «dans le cadre de l’école obligatoire», ce qui se concrétise par la grille horaire hebdomadaire. La modification de la loi scolaire proposée étant par conséquent anticonstitutionnelle, le…