Taylor Swift, la «gentille fille» qui fait trembler la planète

Mes chats, ma télé et moi

Taylor Swift est en concert mardi et mercredi à Zurich. L’occasion de redécouvrir Miss Americana, le documentaire que Netflix consacre à la superstar de la pop.

PHÉNOMÈNE. En une nuit, les hôtels de Zurich étaient pleins, dès l’annonce de sa venue. Rien n’est rationnel quand on évoque Taylor Swift. La plus grande star de la pop donnera deux shows qu’on annonce grandioses mardi et mercredi au Letzigrund. Les retombées économiques sont phénoménales pour les villes hôtes de son Eras Tour. Ce sera le cas pour Zurich, où commerçants et restaurants comptent bien surfer sur la vague – ou plutôt la déferlante – de Swifties (les fans de la chanteuse). On dit que, pendant ses concerts, les géologues enregistrent de vrais tremblements de terre…

Malgré tous les superlatifs…