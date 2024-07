Teysachaux: la buvette d'Incrota en mains de nouveaux tenanciers

Elle était musicienne professionnelle et professeure au conservatoire. Lui était ébéniste et patron d’une entreprise d’une vingtaine d’employés. Depuis mai, Martine Grandjean et Stéphane Defferrard ont repris la buvette d’Incrota, sur les pentes de Teysachaux. Rencontre.

CHRISTOPHE DUTOIT

ALPAGE. Le 28 février dernier, Martine Grandjean et Stéphane Defferrard répondent à une petite annonce parue dans La Gruyère intitulée «Location de la buvette d’Incrota». «Nous étions les deux disponibles. Mais, à vrai dire, on n’y croyait pas trop», raconte le couple tombé amoureux il y a douze ans.

Deux jours plus tard, ils re- çoivent un téléphone des Etablissements de Bellechasse, propriétaire des alpages sous Teysachaux (lire ci-dessous). «Le directeur voulait nous rencontrer. Plus tard, il nous a…