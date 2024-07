Tribune libre du 20.07.24

Une fresque des Préalpes

A propos du taureau et de l’ancienne gare.

Le taureau bullois: on aime ou on n’aime pas! Son emplacement: on aime ou on n’aime pas! A chacun son opinion.

Par contre, le décor en arrière-plan est minable, tant pour le regard des Bullois que celui des visiteurs de notre ville. Ne pourrait-on pas demander aux propriétaires de l’immeuble, les TPF, de remplacer la façade vitrée publicitaire par une façade pleine sur laquelle on pourrait imaginer une fresque de nos Préalpes d’où semblerait s’évader notre taureau? Tout un symbole! On peut rêver et espérer.

Pierre Dupasquier, Bulle

Esprit de village

A propos des différentes fêtes villageoises qui jalonnent l’été.

Girons de jeunesses, fêtes de musique, de lutte ou de tir se déroulent dans tout le canton et sont relatées dans la…