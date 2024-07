Tribune libre

Une nuit aux urgences

A propos des urgences hospitalières.

Un vendredi du mois de juin, après l’école, mon petit-fils de 9 ans joue au foot avec des copains. Il reçoit un ballon sur le poignet gauche. Il se plaint de douleurs anormales. Son papa décide d’aller contrôler la chose à l’hôpital. Direction les urgences de l’HFR à Villars-sur-Glâne. Ils arrivent sur les lieux à 19 h. Le patient est assez vite pris en charge. La radio diagnostique une fracture du radius et un cubitus tassé. Le médecin de service décide de faire plâtrer le tout jusqu’à l’épaule. Il est environ 20 h 30, tout est diagnostiqué. Le temps passe et repasse. On ne sait pas si le plâtrier est parti en weekend sans moyen de communication ou s’il y avait rupture de réserve de gypse dans la maison… Toujours est-il qu’il…