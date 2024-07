Un échafaudage s’écroule et fait plusieurs morts à Prilly (VD)

Un grave accident s’est produit hier matin sur le chantier de la tour Malley Phare, à Prilly (VD). L’entreprise gruérienne JPF-Ducret est membre du consortium qui assure la réalisation du projet. Selon nos informations, aucun collaborateur du Groupe JPF ne figure parmi les victimes.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

CHANTIER. Un drame s’est déroulé hier dans le canton de Vaud. Tout un pan de l’échafaudage d’une tour en construction à Prilly (VD) s’est effondré dans la matinée. A 15 h, le bilan intermédiaire était lourd: trois morts – des ouvriers travaillant sur le site – et huit blessés, dont quatre grièvement, annonçait la Police cantonale vaudoise dans un communiqué. Six blessés ont été emmenés au CHUV à Lausanne et un autre a été héliporté aux Hôpitaux universitaires de Genève. Une dizaine de…