Un festival pour le jeune public et les familles à Château-d’Œx

CHÂTEAU-D’ŒX. Château-d’Œx s’apprête à héberger une nouvelle fois une manifestation destinée au jeune public et aux familles. La 12e édition du festival Au pays des enfants se tiendra de mercredi à dimanche, dès 10 h 30. En tête d’affiche, les visiteurs retrouveront Henri Dès «En solo» avec sa guitare, samedi et dimanche soir, à la salle villageoise. Ils auront aussi l’occasion d’entonner des titres

jeudi et vendredi soir au même endroit avec le trio des Petits chanteurs à la gueule de bois.

«L’association Rigzen Zanskar (ARZ) fera découvrir l’école Marpaling à travers une exposition de photos, ce qui est exceptionnel cette année», commente Gabriel Mottier, président du festival. Chaque jour, les plus courageux pourront tenter de sauver la planète avec l’aventurier Johnny Roquett avec la…