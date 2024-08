Un nombre record de nouveaux enseignants fribourgeois

L’an dernier, un total de 228 diplômes ont été décernés à des étudiants fribourgeois par les différentes hautes écoles pédagogiques (HEP) de Suisse, dont 154 bachelors. Cela représente une hausse de 90% par rapport à 2010 et constitue un nouveau record. Dans le détail, la HEP Fribourg a délivré environ 46% de ces titres, exclusivement des bachelors, soit 104 unités. Et les HEP Berne et Vaud en ont remis respectivement 19% et 14%. Selon un communiqué de presse du Service de la statistique de l’Etat de Fribourg diffusé mercredi, ces chiffres incluent les diplômes, bachelors et masters délivrés par l’ensemble des HEP du pays à des étudiants domiciliés dans le canton de Fribourg avant le début de leurs études. Nicolas Maradan