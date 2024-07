Une Gruérienne et une Glânoise récompensées

MATURITÉ BILINGUE. Comme chaque année, le Conseil d’Etat a décerné un prix à «l’élève de chaque collège et de l’école de culture générale qui a obtenu la meilleure maturité avec mention bilingue», indique un communiqué de presse de la Direction de la formation et des affaires culturelles. Parmi les six récompenses attribuées, deux sont allées à des étudiantes du Sud Fribourgeois: la Gruérienne Maurane Morchetti (Vuadens) a reçu le prix au Collège du Sud alors que la Glânoise Maëlle Gremaud (Châtonnaye) l’a obtenu au Gymnase intercantonal de la Broye-GYB. EB