Une réception pour Mathilde Gremaud à La Berra

Le Conseil communal de La Roche veut «fêter dignement» l’exploit de la championne du cru, qui a remporté les trois globes de cristal de la Coupe du monde (freeski/park & pipe, big air et slopestyle). En collaboration avec les remontées mécaniques et le ski-club La Berra, il invite la population à une réception officielle qui aura lieu à 11 h, le samedi 13 juillet, à l’arrivée du télémixte de La Berra, à La Roche. Un apéritif suivra jusqu’à 13 h.

L’installation fonctionnera dès 9 h et des animations musicales sont prévues dès 10 h à l’arrivée. «Mathilde se tiendra à disposition pour des photos et des autographes», signale aussi le communiqué. Un bus navette reliera gratuitement le village à la place du Brand. Par mauvais temps, la fête aura lieu au village, dans la Halle sport et culture. Stéphane Sanchez