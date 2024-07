COURSE À PIED. Jérémy Schouwey (CS Broc) a remporté samedi le Tour du lac de la vallée de Joux en 1 h 23’36, avec plus de quatre minutes d’avance sur son plus proche poursuivant. Ce chrono canon est également synonyme de nouveau record sur le parcours de 24 km. Le coureur de Neirivue a battu de deux minutes l’ancienne meilleure marque sur le tracé vaudois. GR