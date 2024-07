Ville de Fribourg: Un incendie se déclare dans un immeuble de la rue de Romont

Un immeuble de la rue de Romont, à Fribourg, a été la proie des flammes dans la nuit de dimanche à lundi. Peu après minuit, les pompiers de Fribourg ont été mobilisés et ont pu maîtriser le feu dont l’origine a été localisée dans un local commercial au 2e étage du bâtiment, précise la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué.

Au total, dix personnes ont été évacuées et deux ont été emmenées en ambulance à l’hôpital pour un contrôle. Une enquête est en cours afin de déterminer la cause du sinistre. Deux locaux commerciaux et un appartement restent pour l’instant inhabitables. Elodie Fessler