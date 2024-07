Vincent Steiger et Edouard Poirot sur le podium du Gruyère Triathlon

Le Marsensois Vincent Steiger et le Bullois Edouard Poirot sont montés sur le podium du Gruyère Triathlon dimanche. Premier et troisième, les Gruériens pensent déjà au futur de leur carrière.

THOMAS RAEMY

TRIATHLON. «Je n’ai pas fait tout juste, mais on va retenir le positif», expliquait Vincent Steiger après sa victoire dans la catégorie sprint du Gruyère Triathlon. Dimanche à Gumefens, le Marsensois de 23 ans a bouclé les 750 m de natation, les 29 km de vélo et les 5 km de course à pied en 1 h 20.

«Depuis une année, je consacre le 50% de mon temps aux cours et le reste à l’entraînement, précise l’étudiant en ingénierie. Je me sens plus fort physiquement et je le ressens en course. J’ai moins de pression et c’est aussi plus simple mentalement.» Membre du Bulle Triathlon, il est monté sur…