Voile: aux Jeux, Nathalie Brugger a presque tout vécu

A l’occasion des Jeux d’été à Paris, La Gruyère revient sur six expériences olympiques fribourgeoises.

Troisième épisode avec la navigatrice sarinoise Nathalie Brugger.

Pékin, Londres et Rio ont marqué autant sa vie sportive et personnelle.

QUENTIN DOUSSE

VOILE. En trois participations aux Jeux olympiques, Nathalie Brugger a tout vécu. Tout sauf l’ivresse d’une médaille pourtant acquise «à 99%» en 2016 à Rio. «Le petit pourcent manquant, c’était ce stress et cette erreur tactique de base (bâbord tribord). Une règle qu’on apprend à 8 ans…» Huit ans plus tard justement, la douleur demeure. «J’y repense encore aujourd’hui, car on était tellement proches de cette médaille, soupire la navigatrice d’Ependes. Donc oui, c’était dur et ça le restera.» Ni le diplôme de Rio (pour sa 7e place en Nacra…