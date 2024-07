VTT: le Gruérien Thom Dénervaud décroche son premier succès à la Glèbe Bike

VTT. Thom Dénervaud (photo) a décroché son premier succès à la Glèbe Bike samedi. Sur le tracé junior de 34 kilomètres, le vététiste des Sciernes-d’Albeuve s’est imposé en 1 h 31, avec près d’une minute d’avance sur son dauphin. «J’ai un peu explosé sur la fin, heureusement qu’il ne restait que de la descente», rigole-t-il.

Car c’est dans la première montée que le Gruérien de 18 ans a fait la différence. «J’ai trouvé mon rythme à la moitié de la bosse. J’ai mis une dent de plus et j’ai essayé de ne pas me mettre dans le rouge jusqu’au Gibloux.» Ce succès arrive à point nommé pour Thom Dénervaud. «C’est toujours un plaisir de gagner, mais l’idée était surtout de mettre du rythme avant les championnats de Suisse de ce week-end, le gros objectif de ma saison.»

A Echallens (VD), l’étudiant en…