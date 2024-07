VTT. Deux semaines après sa 14e place à Crans-Montana (VS), Maxime L’Homme a pris la 21e place de la Coupe du monde U23 aux Gets. Dans la station française, le vététiste vuadensois a bouclé ses sept tours de course en 1 h 18, à près de six minutes du lauréat américain Bjorn Riley. Prochain rendez-vous mondial en septembre aux Etats-Unis pour le Gruérien de 21 ans. GR