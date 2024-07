Xherdan et les «madeleines de Shaqiri»

Coup de plume

PAR GLENN RAY

FOOTBALL. Cologne, 19 juin 2024. Menée par l’Ecosse lors de la deuxième journée de la phase de poules de l’Euro, la Nati est à la peine. Peu avant la demi-heure, Xherdan Shaqiri surgit sur une mauvaise relance adverse: coup d’œil, coup de patte et coup de génie. Une égalisation qui restera dans les annales comme la dernière des 32 réussites de sa carrière internationale. Et comme l’ultime «madeleine de Shaqiri» à se mettre sous la dent, en souvenir du bon vieux temps.

Car Xherdan Shaqiri s’est bien souvent montré décisif lors de ses 125 rencontres sous le maillot helvétique. Plus encore durant ses 23 matches de phase finale de Coupe du monde et d’Euro. En y inscrivant son dixième but cet été en Allemagne, le Bâlois de 32 ans est devenu le seul joueur européen à…