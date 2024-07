Y a plus de jeunesse?

Tribune libre

A propos des Rencontres de jeunesses gruériennes.

En rentrant sur Bulle l’autre soir, je décide de sortir à Vaulruz pour aller guguer discrètement le chantier phénoménal qui prend forme au bord de l’autoroute à Vuadens.

J’arrive sur place et me fais prendre en flagrant délit de curiosité par une jeune fille qui termine sa journée de montage. «Vous voulez visiter?» me demandet-elle. Je saute sur l’occasion. Elle me montre tout d’abord l’arche de l’accueil et m’explique qu’elle est montée dans la nacelle là-bas pour visser des trucs au sommet. Mes yeux s’écarquillent déjà. Ensuite, il y a la tonnelle. «Saviezvous qu’il existe une machine qui permet d’arrondir les bords des bars? J’ai appris plein de choses en venant aux montages», me ditelle avec un brin de fierté. Elle me…