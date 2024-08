«En rugby fauteuil, ce ne sont pas des tendres»

Les para de Paris par Yves (1/2)

Yves Schmied

Para-cycliste handbiker Triple champion de Suisse de course en ligne, Yves Schmied vivra les Jeux paralympiques de Paris 2024 depuis chez lui, à Berlens. Pour La Gruyère, le handbiker tétraplégique de 52 ans lance l’événement qui a débuté mercredi soir avec la cérémonie d’ouverture.

«Je ne fais du handbike à haut niveau que depuis deux ans. J’étais déjà surpris d’être possiblement sélectionné pour les Jeux paralympiques (JP) de Paris 2024. J’y ai cru, je n’ai pas été pris, il y a donc un peu de déception. Cependant, si j’y allais, c’était pour être proche des meilleurs. Et aujourd’hui, je ne me sens pas en capacité d’y parvenir. Aucun regret. Je regarderai les compétitions pour analyser et voir où je me serais situé.

