Après mai et juin, le taux de chômage fribourgeois reste stable à 2,2% en juillet

La stabilité est de mise dans le canton de Fribourg. Avec 52 personnes supplémentaires inscrites au chômage par rapport au mois de juin, le taux reste inchangé à 2,2%. Le taux de demandeurs d’emploi est lui aussi stable à 4,5%, soit 7’796 individus. Les mois précédents, le Service public de l’emploi craignait que Fribourg soit touché par le «climat conjoncturel incertain», cela n’a donc, pour le moment, pas été le cas.

Dans le détail, les districts alémaniques sont ceux qui ont le taux de chômage le plus bas avec 1,2% en Singine et 1,5% dans le Lac. Tandis que la Sarine est celle qui connaît le plus de chômeurs (2,7%). Le chômage a cependant légèrement augmenté (+0,1) dans la Broye (2,3%) et de 0,2 point dans la Glâne (2,3%). La Gruyère et la Veveyse restent à un taux de chômage de respectivement 2,3% et 2,5%.

Au niveau national, le taux de chômage est stable (2,3%) mais le taux de demandeurs d’emploi a, lui, augmenté d’un point pour s’établir à 3,9%. Patrick Biolley