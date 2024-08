Bergers en famille

ARTE, MARDI, À 22 H 30

Rien ne prédestinait Damien Jeannerat, fils d’une commer- çante et d’un dentiste, à une vie de berger. Pourtant, dans les paysages des Alpes suisses, non loin de Crans-Montana, il s’occupe, avec sa femme Claire et leurs trois enfants, d’un troupeau d’au moins 80 chèvres, 400 moutons, quelques béliers, accompagnés de 14 chiens et deux chats. Contacté pour entretenir des parcelles inexploitées, cet ancien paysagiste décide de les peupler de ces animaux et d’installer une bergerie. Mais il n’est pas toujours aisé d’allier vie de famille et de berger. Tous les ans, Damien doit partir cinq mois sur les alpages et Claire doit alors assumer seule la gestion de la ferme et l’éducation des enfants. ■