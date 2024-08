FOOTBALL. Premier match officiel en Eredivisie, première titularisation et première victoire pour Ryan Fosso (photo) avec le Fortuna Sittard. Dimanche, le milieu bullois de 22 ans a disputé 90 minutes lors du succès 0-2 face à Go Ahead Eagles. La saison a également bien démarré pour le défenseur vaulruzien Léo Seydoux, titulaire et vainqueur avec Dordrecht en deuxième division hollandaise. QD