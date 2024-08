Découvrir comment l’église est restaurée

CHÂTEL-SAINT-DENIS. En travaux depuis le début de l’année (La Gruyère du 14 mars), l’église de Châtel-Saint-Denis ouvre ses portes samedi, de 9 h à 11 h. Les paroissiens et les personnes intéressées auront ainsi l’occasion de voir à l’œuvre les artisans présents ce jour-là. Des visites guidées sont prévues, tout comme des ateliers de démonstration. Pour rappel, la restauration concerne notamment les faces de la tour en pierre de molasse, l’intérieur du clocher et des combles et la sécurisation des accès. La flèche retrouvera également son apparence antérieure à 1946, lorsqu’elle fut renforcée par un enrobage en béton. VAC