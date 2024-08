TCHOUKBALL. Membres de Tchouk’Bulle, Arno Baiutti et Jocelin Dourthe ont été sacrés champions d’Europe avec l’équipe de Suisse M18 la semaine passée à Lendinara. En Italie, la formation helvétique a battu le Royaume-Uni 62-40 en finale. Elle conserve ainsi son titre acquis deux ans plus tôt en Angleterre. Côté féminin, les anciennes de Tchouk’Bulle Joséphine Clément et Selma Cavaleri ont également été sacrées. GR